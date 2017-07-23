В столкновении двух машин серьезные травмы получили шестеро парней

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

В субботу в волости Сталбес Паргауйского края произошло тяжелое ДТП - в столкновении двух автомобилей серьезно пострадали шестеро молодых людей, сообщает агентство ЛЕТА.

Парни в возрасте 17, 18, 19, 21, 23 и 30 лет получили тяжелые травмы. На месте происшествия в связи с большим числом пострадавших работали шесть бригад Службы неотложной медицинской помощи.

Мужчины получили различные травмы, в том числе повреждения головы и внутренних органов, переломы. Все пострадавшие были доставлены в больницу в разных состояниях - в средне-тяжелом и тяжелом.

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