В столкновении двух машин серьезные травмы получили шестеро парней

В субботу в волости Сталбес Паргауйского края произошло тяжелое ДТП - в столкновении двух автомобилей серьезно пострадали шестеро молодых людей, сообщает агентство ЛЕТА.

Парни в возрасте 17, 18, 19, 21, 23 и 30 лет получили тяжелые травмы. На месте происшествия в связи с большим числом пострадавших работали шесть бригад Службы неотложной медицинской помощи.

Мужчины получили различные травмы, в том числе повреждения головы и внутренних органов, переломы. Все пострадавшие были доставлены в больницу в разных состояниях - в средне-тяжелом и тяжелом.