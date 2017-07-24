Знакомство в интернете обошлось женщине из Латвии в 300 000 евро

 

Фото: Depositphotos

Представители Государственной полиции в своем профиле Facebook призывают жителей быть осторожными, знакомясь в интернете. Совсем недавно в отдел по борьбе с киберпреступлениями обратилась жительница Латвии, которая, познакомившись в социальной сети с мужчиной, лишилась 300 000 евро. У полиции есть подозрения, что подобную преступную схему реализует группа зарубежных мошенников.

В июле этого года в отдел Управления по борьбе с экономическими преступлениями поступила информация о возможном мошенничестве в интернете. В госполицию обратилась женщина, которая стражам порядка рассказала, что в известной социальной сети начала переписку с незнакомым мужчиной, которой представился гражданином США, выполняющим мирную миссию в Афганистане.

В самом начале переписка носила дружелюбный характер. При помощи переводчика, оба общались как на русском, так и на латышском языках. В момент, когда мужчина уже «втерся» в доверие пострадавшей, в одном из сообщений он упомянул, что хотел бы провести отпуск в Латвии, однако, чтобы приехать, ему необходимо решить некоторые вопросы. «Американец» рассказал, что в настоящее время закрыто отделение, где хранятся его вещи — документы, драгоценности, награды, а также около 20 миллионов долларов наличными. Все это иностранец, как следует из его переписки, собирался отправить женщине в Латвию, так как родственников у него нет, но возникли определенные сложности.

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Он также упомянул, что все эти «богатства» можно переслать только дипломатической почтой, но ее услуги очень дорогие. В результате длительной переписки латвийка решила помочь другу и перевести необходимую сумму — более 300 000 евро. К сожалению, сразу после широкого жеста, иностранец исчез вместе с деньгами.

На данный момент Госполиция занимается расследованием мошенничества. Есть основания полагать, что подобную преступную схему реализует группа зарубежных преступников. Возможно, таким образом были обмануты женщины не только в Латвии, но и в других странах.


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