Эстонские водители, нарушившие скоростной режим в Латвии, моментально получат штраф

 

Фото: LETA

В Латвии за последние годы было установлено большое количество камер измерения скорости, и благодаря обмену данными с Департаментом шоссейных дорог Эстонии наши владельцы автомобилей, которые превысили скорость в Латвии, получают штраф за считанные дни.

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Руководитель отдела регистра Департамента шоссейных дорог Мартти Кангур сказал ERR, что в случае превышения скорости из Латвии поступает запрос в Департамент шоссейных дорог Эстонии, который передает данные владельца транспорта.

«Запросы — автоматические, то есть происходят через предназначенные для этого инфосистемы и каналы обмена данных», - рассказывает Кангур.

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По его словам, обмен данными является законным на основании статьи Закона о дорожном движении, которая предусматривает обмен данными в случае нарушения ПДД.

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