В Пардаугаве у мужчины нашли плантацию марихуаны

19 июня сотрудники Госполиции рижского участка Кенгарагс за выращивание и хранение марихуаны с целью реализации задержали в Пардаугаве мужчину.

Изначально стражи порядка получили информацию о мужчине, который, возможно, занимается выращиванием и продажей марихуаны. Во время проверки оперативной информации полиция напала на след мужчины 1978 года рождения.

По месту жительства подозреваемого в Пардаугаве был проведен санкционированный обыск, во время которого была обнаружена небольшая плантация марихуаны. После констатации данного факта подозреваемый незамедлительно был задержан.

Реклама

Всего в квартире было оборудовано пять теплиц, из которых изъяли марихуану в различных вегетационных периодах - от семян до готовых растений. Во время обыска было изъято около 500 граммов высушенной марихуаны, а также лампы, увлажнители, вентиляционные системы и другое спецоборудование.

Задержанный ранее в поле зрения полиции не попадал.

Начаты два уголовных процесса - по факту незаконной торговли психотропными веществами, их хранения и реализации и по факту выращивания растений, содержащих наркотические вещества.