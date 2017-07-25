Задержан гражданин РФ, запустивший дрона над Министерством обороны

На прошлой неделе Военная полиция за запуск беспилотника над Министерством обороны задержала гражданина России

Как известно, 4 июля этого года правительство поддержало поправки, предусматривающие запрет на перемещение беспилотных летательных аппаратов вблизи здания Минобороны. Согласно поправкам, дроны не могут подлетать к зданиям ближе 50 метров.

Закон о авиации предусматривает, что беспилотные аппараты должны совершать полеты не ближе 500 метров от объектов военной инфраструктуры, которые используются для нужд Национальных вооруженных сил, за исключением случаев, когда полет согласован с НВС.