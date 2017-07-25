На границе задержали финнов с 330 литрами пива и 30 литрами водки из Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Налогово- таможенный департамент задержал этим летом на границе с Латвией трех финнов с большим количеством алкоголя, которые не смогли доказать, что везут его домой для использования в личных целях.

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Согласно закону, в Эстонию из другой страны Евросоюза можно ввезти до 90 литров вина, 110 литров пива и 10 литров водки, сообщает Postimees.ee.

При этом

ввозящие большее количество алкоголя в Эстонию люди не нарушают закон автоматически, но им нужно доказать, что они купили спиртное для личных нужд

и не планируют его продать. Все зависит от того, на чем строятся их доводы и насколько убедительно они звучат.

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Предположительно, в случае с финнами, которые везли 330 литров пива и 30 литров водки, они не смогли доказать, что алкоголь куплен для личных нужд. В итоге финнам пришлось заплатить акциз с товара, который ввозился сверх разрешенного количества.

Однако, что будет в случае, если кто-то скажет, что везет, например, 500 литров пива из Латвии на свадьбу? Или везет 100 литров водки в подарок друзьям?

Пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Эстонии Майлин Ээсмяэ говорит, что однозначно ответить на этот вопрос сложно.

«Примеры достаточных объяснений привести сложно, так как все зависит от конкретного человека и его случая», - отмечает она.

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