Последний путь Вани: Руководство Лиепайского автопарка сделало заявление

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

AS «Liepājas autobusu parks» отрицает прозвучавшую в обществе информацию о том, что пропавший в Лиепае пятилетний Иван Берладин был единственным пассажиром 904 автобуса, доехавшим до конечной остановки в Дубени 1 июля.

Еще по этой теме

Глава правления Лиепайского автобусного парка Леонид Кронгорнс заявил, что проходит расследование полиции и AS не станет комментировать спекуляции и версии случившегося с маленьким Ваней в социальных сетях.

«С момента исчезновения ребенка руководство автобусного парка сотрудничало с различными инстанциями, передав записи всех трех камер,

установленных в автобусе. Полиция опросила всех сотрудников автопарка, ответы которых хоть как-то могли бы помочь в поисках пропавшего мальчика».

Реклама

Поиски 5-летнего Ивана с участием Bezvests.lv

Фото: Поиски 5-летнего Ивана с участием Bezvests.lv0

Кронгорнс добавил, что водитель автопарка, который в тот роковой день, 1 июля вез ребенка на автобусе 904 маршрута, не был уволен. Также никто из сотрудников не лишился работы.

Свечи и цветы возле дома, где жил Иван

Фото: Свечи и цветы возле дома, где жил Иван

Ваня Берладин пропал в Лиепае утром 1 июля. На следующий день, 2 июля, около 15.30 в полицию поступило заявление о прорпаже ребенка.

Поисками Ивана занимались полиция, армия и добровольцы. Спустя 10 дней тело мальчика нашли в лесном массиве под Дубени. Причины смерти Ивана устанавливаются и будут названы через месяц.

Еще по этой теме
Дело пропавшего Ивана: странности, несовпадения и равнодушие

Дело пропавшего Ивана: странности, несовпадения и равнодушие

Тело без вести пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана найдено в лесу

Тело без вести пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана найдено в лесу

Прощание с Иваном: в среду в Лиепае пройдет мероприятие в память о погибшем

Прощание с Иваном: в среду в Лиепае пройдет мероприятие в память о погибшем


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Amatnieki, 143000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 77500 EUR
Дом
Дом, Līči, 300000 EUR

reklama.vesti.lv

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом! Wo&Men

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом!

Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO Hi-Tech

Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO

Даже не огонь, а пожар! Фото звезды «Интернов» всколыхнуло Сеть Wo&Men

Даже не огонь, а пожар! Фото звезды «Интернов» всколыхнуло Сеть

Ученые назвали опасность долгого вождения Hi-Tech

Ученые назвали опасность долгого вождения

Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания дочери Wo&Men

Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания дочери

Происшествия и ЧП

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LIETVEDI/ ARHIVĀRU/-I
LIETVEDI/ ARHIVĀRU/-I
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 