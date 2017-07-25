Последний путь Вани: Руководство Лиепайского автопарка сделало заявление

AS «Liepājas autobusu parks» отрицает прозвучавшую в обществе информацию о том, что пропавший в Лиепае пятилетний Иван Берладин был единственным пассажиром 904 автобуса, доехавшим до конечной остановки в Дубени 1 июля.

Глава правления Лиепайского автобусного парка Леонид Кронгорнс заявил, что проходит расследование полиции и AS не станет комментировать спекуляции и версии случившегося с маленьким Ваней в социальных сетях.

«С момента исчезновения ребенка руководство автобусного парка сотрудничало с различными инстанциями, передав записи всех трех камер,

установленных в автобусе. Полиция опросила всех сотрудников автопарка, ответы которых хоть как-то могли бы помочь в поисках пропавшего мальчика».

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Aizvērt Поиски 5-летнего Ивана с участием Bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv







Кронгорнс добавил, что водитель автопарка, который в тот роковой день, 1 июля вез ребенка на автобусе 904 маршрута, не был уволен. Также никто из сотрудников не лишился работы.















Aizvērt Свечи и цветы возле дома, где жил Иван Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo







Ваня Берладин пропал в Лиепае утром 1 июля. На следующий день, 2 июля, около 15.30 в полицию поступило заявление о прорпаже ребенка.

Поисками Ивана занимались полиция, армия и добровольцы. Спустя 10 дней тело мальчика нашли в лесном массиве под Дубени. Причины смерти Ивана устанавливаются и будут названы через месяц.

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