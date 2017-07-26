В Даугавпилсе педофил заманил в елки 6 детей: полиция отреагировала мгновенно

24 июля видеокамеры полицейского участка в Даугавпилсе зафиксировали необычайное оживление в пышных елках, в Саду скульптур. Полицейские мгновенно отреагировали на странную ситуацию.

Прибыв на место, полиция обнаружила в еловых ветках компанию из шести детей в возрасте до 14 лет и пьяного мужчину 1984 года рождения с бутылкой водки в руках, пишет портал skaties.lv.

По словам детей можно было понять, что мужчина делал детям странные предложения. Одна из девочек рассказала, что мужчина делал и предложения сексуального характера. Это подтвердили и другие дети.

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На мужчину был составлен протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте и прибывание в состоянии опьянения.

А в Госполиции займутся фактом возможных сексуальных домогательств.

Полиция напоминает, что летом, когда дети целый день могут проводить на улице, родители должны больше уделять внимания досугу отпрысков.

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