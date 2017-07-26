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Полиция задержала двух злоумышленников, которые в начале июля в Иманте избили и ограбили двух прохожих.

Так, в начале июня в ночное время двое мужчин шли по одной из улиц микрорайона Иманта. В то же самое премя на этой улице находились еще двое, которые стали делать первой паре острые замечания. В результате, завязалась драка, в результате которой злоумышленники избили обоих пострадавших. У одного они отняли рюкзак с деньгами, кредитными картами и мобильным телефоном. Примерная стоимость украденных вещей составляет 900 евро.

Пострадавшие сообщили о произошедшем в полицию, которая начала незамедлительные поиски преступников.

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Одного из грабителей потерпевшие сумели опознать по фотографии, стало известно и его возможное местонахождение. Он был задержан 24 июля. Мужчина 1984 года рождения ранее уже несколько раз попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления.

25 июля был найден и задержан второй преступник, который до этого скрывался у своей подруги. И этот мужчина 1994 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за ограбления и кражи.

Часть вещей удалось найти и вернуть владельцам.

Начат уголовный процесс.

В четверг, 27 июля, будет принято решение о применении меры пресечения - ареста.


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