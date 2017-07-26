Начавшаяся в Латвии ссора закончилась ножевыми ранениями в Эстонии

В ночь на субботу недалеко латвийского казино в Валка между мужчинами произошла ссора, которая закончилась ножевыми ранениями в Валга на улице Сэппа. Хотя расследование еще идет, по словам пресс-секретаря прокуратуры Каури Синкевичуса, некоторые обстоятельства уже известны.

«Ссора между мужчинами вспыхнула недалеко от казино в латвийском городе Валка, а продолжилась на территории Эстонии в городе Валга. Между собой поссорились трое жителей Валга, которые ранее употребляли алкоголь в латвийском казино», - говорит Синкевичус.

Репортер латвийской газеты «Зиемельлатвия» Инга Карпова сказала, что ранее конфликты в этой местности уже происходили. «Также были замечены случаи воровства: люди оставались без телефона или кошелька. Как правило зачинщиками конфликтов и воровства были выпившие люди», - добавила Карпова.

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Однако по словам репортера, в последнее время благодаря персоналу и владельцам казино количество таких случаев уменьшилось.

Так как в Валга казино отсутствует, латвийское заведение очень часто посещают граждане Эстонии. «Это достаточно популярное место, куда ходят люди разных национальностей: латыши, эстонцы, русские, цыгане», - говорит Карпова.

В субботу утром прохожий сообщил в Центр тревоги, что в Влага на улице Сэпа находятся трое мужчин с ножевыми ранениями, которые нуждаются в помощи врача. Полиция выяснила, что 49-летний мужчина напал на двух мужчин (в возрасте 37 и 22 лет). В ходе драки пострадали все трое. Скорая доставила пострадавших в больницу.