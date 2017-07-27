В Лиепае «сцепились» мотоциклист и женщина-пешеход; пришлось вызывать «Скорую»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

26 июля происшествие произошло на перекрестке улиц Рояс и М.Кемпес. «У меня на глазах мотоциклист на пешеходном переходе слез с мотоцикла и силой толкнул женщину, которая упала на землю», – рассказал читатель. И добавил, что на место происшествия он немедленно вызвал неотложную медицинскую помощь и полицию.

Старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнева подтвердила, что в 14.05 Государственная полиция получила информацию из службы неотложной медицинской помощи о том, что на перекрестке улиц М.Кемпес и Рояс произошел конфликт между мотоциклистом и женщиной, которая пересекала улицу по пешеходному переходу.

«Работники неотложной медицинской помощи ехали мимо происшествия, и, согласно их информации, женщина, 1981 г.рожд., пересекала улицу по пешеходному переходу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, – поведала представительница полиции. – Женщина остановилась и нанесла удар ногой по мотоциклу «Кавасаки», в результате чего конфликт между обеими сторонами продолжился».

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Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, женщина с ушибами на теле доставлена в медицинское учреждение. Государственная полиция на месте происшествия выясняет обстоятельства происшедшего.


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