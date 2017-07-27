В среду в Латгале 42-летний мужчина пострадал во время ремонта трактора. Он находился под транспортным средством, когда то сдвинулось и задним колесом переехало через грудную клетку, сообщает агентство ЛЕТА,.

Пострадавшего доставили в больницу в средне-тяжелом состоянии с травмами грудной клетки и головы, а также с подозрением на повреждение позвоночника.

Кроме того, в Латгале на 35-летнего мужчину во время работ в лесу упало дерево. Пострадавший получил травму живота, у медиков есть подозрения на повреждение позвоночника. Его также доставили в больницу в средне-тяжелом состоянии.

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В свою очередь в Курземе 21-летний мужчина повредил себе руку во время работы с циркулярной пилой. Он был доставлен в больницу с травмой пальцев.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1213 вызовов, 227 из которых были связаны с травмами.