Конфликт с пьяной родственницей закончился вмешательством полиции

Вечером 26 июля в Рижскую муниципальную полицию поступил вызов в Атгазене, где между родственниками произошел конфликт.

Прибывшим по адресу полицейским хозяйка дома рассказала, что к ней приехала жена брата с двумя детьми. Женщина гостит у нее уже несколько дней, но в этот день тайком начала употреблять алкоголь. Хозяйке такое поведение не понравилось, потому что в доме находятся ее малолетние дети, которые вынуждены смотреть на пьяную родственницу.

Эмоции захлестнули, когда хозяйка дома ушла в магазин и оставила своих детей под присмотр родственницы. Вернувшись, обнаружила, что жена брата уже успела напиться.

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Женщина сообщила жене брата, что такое поведение гостьи терпеть не намерена, поэтому попросила ее уехать обратно к себе домой. Родственница обещала вернуться в Латгалию, но до сих пор этого не сделала.

На вопрос, какая обстановка по месту жительства у родственницы в Латгалии, находившийся рядом ее ребенок рассказал, что отец запрещает маме пить, но живут они хорошо, никаких жалоб нет. Полицейские напомнили ребенку, что следует делать в чрезвычайных ситуациях и куда обращаться за помощью.

Сама же нетрезвая родственница была удивлена, что для разрешения конфликта хозяйка решила привлечь полицию.

Женщина считает, что при уходе за ребенком можно в небольших дозах принимать алкоголь.

С ней провели профилактическую беседу.

В то же время хозяйка дома связалась с другими родственниками, которые пообещали приехать за женой брата и отвезти ее домой. Вызвавшая полицию женщина пожелала стражам порядка спокойного дежурства и сказала, что помощь полиции больше не требуется.

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