В Даугавпилсе мужчина стрелял по прохожим

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: bezvests.lv

22 июня Муниципальная полиция Даугавпилса получила информацию о том, что в центре города из автомашины ведется стрельба по прохожим. Маршрут автомобиля немедленно был уточнен с помощью поста видеонаблюдения.

Машина была обнаружена на стоянке ресторана быстрого питания, в ней никого не было, однако на заднем сиденье можно было разглядеть автоматическое оружие.

Через некоторое время подошла компания молодежи, которая передвигалась на подозрительном автомобиле.

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Выяснилось, что один из юношей стрелял из автоматического электрического оружия – оно используется в военно-спортивной игре страйкбол. Полиция составила административный протокол – за мелкое хулиганство.


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