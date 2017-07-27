В Даугавпилсе мужчина стрелял по прохожим

22 июня Муниципальная полиция Даугавпилса получила информацию о том, что в центре города из автомашины ведется стрельба по прохожим. Маршрут автомобиля немедленно был уточнен с помощью поста видеонаблюдения.

Машина была обнаружена на стоянке ресторана быстрого питания, в ней никого не было, однако на заднем сиденье можно было разглядеть автоматическое оружие.

Через некоторое время подошла компания молодежи, которая передвигалась на подозрительном автомобиле.

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Выяснилось, что один из юношей стрелял из автоматического электрического оружия – оно используется в военно-спортивной игре страйкбол. Полиция составила административный протокол – за мелкое хулиганство.