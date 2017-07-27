Псковские пограничники задержали латвийца с контрабандными сигаретами на 30 тыс евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Rīgas pašvaldības policija

Псковские пограничники и таможенники пресекли попытку провоза через российско-эстонскую границу 48 тыс. пачек контрабандных сигарет, сообщает в четверг пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.

Во вторник в МАПП Шумилкино при осмотре грузового автомобиля под управлением гражданина Латвии, следовавшего на выезд из РФ, были выявлены признаки постороннего вмешательства в конструкцию рефрижератора, указывающие на наличие посторонних предметов в грузовом помещении.

В результате проведенного досмотра было найдено более 48 тыс. пачек контрабандных сигарет,

предварительная сумма оценки которых составила около30 ты. евро.

Реклама

Табачные изделия переданы сотрудникам таможенной службы для проведения экспертизы и принятия правового решения.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekavas pag., 238888 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 99450 EUR
Дом
Дом, Rīga, 290000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

«Фестивали разные, а рожи те же!»:Stand Up посмеялся над Юрмалой Showbiz

«Фестивали разные, а рожи те же!»:Stand Up посмеялся над Юрмалой

ФОТО: Собчак с семьей изучает достопримечательности Латвии Showbiz

ФОТО: Собчак с семьей изучает достопримечательности Латвии

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек Hi-Tech

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

Родившаяся в Казахстане девочка поразила врачей размерами Wo&Men

Родившаяся в Казахстане девочка поразила врачей размерами

Контрабанда

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 