Псковские пограничники задержали латвийца с контрабандными сигаретами на 30 тыс евро

Псковские пограничники и таможенники пресекли попытку провоза через российско-эстонскую границу 48 тыс. пачек контрабандных сигарет, сообщает в четверг пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.

Во вторник в МАПП Шумилкино при осмотре грузового автомобиля под управлением гражданина Латвии, следовавшего на выезд из РФ, были выявлены признаки постороннего вмешательства в конструкцию рефрижератора, указывающие на наличие посторонних предметов в грузовом помещении.

В результате проведенного досмотра было найдено более 48 тыс. пачек контрабандных сигарет,

предварительная сумма оценки которых составила около30 ты. евро.

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Табачные изделия переданы сотрудникам таможенной службы для проведения экспертизы и принятия правового решения.