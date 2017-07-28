Спасатель рассказала, что губит людей на воде

 

Фото: LETA

Летом все дороги отдыхающих ведут к воде. К сожалению, с наступлением купального сезона количество несчастных случаев вблизи воды и на воде увеличивается. О том, какие правила безопасности необходимо соблюдать, в программе Латвийского радио 4 «День за днем» рассказала спасатель, представитель Рижской муниципальной полиции Виктория Морозова.

По словам спасателя, в Латвии не существует какого-либо рейтинга самых небезопасных мест для купания. Главное условия собственной безопасности на водоемах — умение адекватно рассчитывать свои силы, не купаться пьяным и не поддаваться панике, если что-то идет не так.

«Людям в возрасте может стать плохо с сердцем. При больших волнах, человек может захлебнуться, получить травмы от ям, возникающих при волнах. Заплыть слишком далеко и не рассчитать силы, чтобы вернуться. Непонятно, что делать, начинается паника, и человек начинает тонуть. В принципе, все начинается тогда, когда начинается паника. [...] Как правило, люди по таким причинам тонут, а не из-за алкогольного опьянения», — рассказала Морозова.

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Особенное внимание при отдыхе у воды следует уделять детям.

«Дети заходят в море, начинают прыгать по волнам, и они не замечают, как они отдаляются от родителей, и потом среди большого количества отдыхающих они не могут их найти. И тогда приходится подключаться нам», — говорит спасатель.

В беседе с радиостанцией Морозова также прокомментировала резонансную историю о недавнем несчастном случае с матерью, утонувшей на глазах собственного сына при якобы полном безразличии ответственных служб и окружающих.

«Случай такой был, но история правдива лишь частично. О том, что «спасатели приехали и ничего не делали» — у нас конкретно такого вызова не было. Ну и обычно, если люди зовут на помощь, окружающие не остаются равнодушными, как пишут на «Фейсбуке». Они вызывают спасателей, помогают сами», — подчеркнула спасатель.

Морозова призвала жителей не бояться обращаться к спасателям и звать на помощь,

если при отдыхе на воде или у воды возникают опасные ситуации.


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