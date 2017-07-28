«Разборки» из-за девушки закончились встречей с полицейскими

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

27 июля незадолго до 23:00 за помощью в дежурную часть Видземского управления Рижской муниципальной полиции обратился недавно ставший совершеннолетним юноша.

Он пояснил, что к нему явился новый друг его бывшей девушки с незнакомыми мужчинами. Незваный гость сначала звонил, приглашая встретиться тет-а-тет, добавляя, что у него нет мысли о физической расправе. Однако на встречу явился не один, а с двумя одетыми в тренировочные костюмы мужчинами и начал драться.

Пострадавшему было предложено вызвать Неотложную медицинскую помощь, однако он от такой возможности отказался. Рассказ парня подтвердил его друг, который стал свидетелем произошедшего.

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Полицейские незамедлительно отправились на указанную территорию, чтобы найти виновных. Возле одного из домов на улице Дзилнас они заметили трех мужчин – 19, 21 и 23 лет. Проверив их документы, было обнаружено, что самый старший из мужчин находится в розыске.

Учитывая, что пострадавший решил написать заявление о причиненных телесных повреждениях в Госполицию, все задержанные лица были задержаны и доставлены в одно из отделений Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.

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