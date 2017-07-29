Криминальные сутки: 92 ДТП, 630 протоколов, 19 пожаров

За прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 92 ДТП, в 16 авариях пострадали 25 человек, сообщает Государственная полиция. По сообщению Государственной пожарно-спасательной службы, потушено 19 пожаров, в них пострадал один человек.

За нарушение правил дорожного движения на водителей оформлено 630 протоколов, в том числе 279 - за превышение разрешенной скорости движения. В состоянии алкогольного опьянения в пятницу задержаны три водителя.

За прошедшие сутки в Латвии потушено 19 пожаров, в одном из них пострадал один человек.

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Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, девять пожаров произошло в краях, шесть - в Риге, четыре - в других городах. За сутки в стране ликвидировано также два лесных пожара.

С начала года в Латвии зарегистрировано 6348 пожаров, в том числе 2253 поджога прошлогодней травы. Пострадали в пожарах 249 человек, погибли - 47 человек, в том числе двое детей.