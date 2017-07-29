Криминальные сутки: 92 ДТП, 630 протоколов, 19 пожаров

 

Фото: LETA

За прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 92 ДТП, в 16 авариях пострадали 25 человек, сообщает Государственная полиция. По сообщению Государственной пожарно-спасательной службы, потушено 19 пожаров, в них пострадал один человек.

За нарушение правил дорожного движения на водителей оформлено 630 протоколов, в том числе 279 - за превышение разрешенной скорости движения. В состоянии алкогольного опьянения в пятницу задержаны три водителя.

За прошедшие сутки в Латвии потушено 19 пожаров, в одном из них пострадал один человек.

Реклама

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, девять пожаров произошло в краях, шесть - в Риге, четыре - в других городах. За сутки в стране ликвидировано также два лесных пожара.

С начала года в Латвии зарегистрировано 6348 пожаров, в том числе 2253 поджога прошлогодней травы. Пострадали в пожарах 249 человек, погибли - 47 человек, в том числе двое детей.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Земля
Земля, Rīga, 880000 EUR

reklama.vesti.lv

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле Hi-Tech

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле

Space X начнет полеты на Марс уже осенью Hi-Tech

Space X начнет полеты на Марс уже осенью

Facebook сообщил о резком скачке прибыли Hi-Tech

Facebook сообщил о резком скачке прибыли

Купальник - сойти с ума! Соблазнительной модели нечего скрывать Wo&Men

Купальник - сойти с ума! Соблазнительной модели нечего скрывать

32-летняя жена Цекало поражает стройностью после третьих родов Showbiz

32-летняя жена Цекало поражает стройностью после третьих родов

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LIETVEDI/ ARHIVĀRU/-I
LIETVEDI/ ARHIVĀRU/-I
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 