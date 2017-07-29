KNAB нагрянул: идут три проверки по делу о «переговорах олигархов»

Руководитель бюро KNAB Екабс Страуме
 

Руководитель бюро KNAB Екабс Страуме. Фото: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводит три проверки по делу о «переговорах олигархов», сообщила представитель бюро Лаура Душа. В KNAB создана служебная следственная комиссия, которая проводит проверку о возможном разглашении государственной тайны. В рамках этой проверки планируется выяснить, как содержание разговоров стало публично известным.

Еще по этой теме

Кроме того, в сотрудничестве со Службой государственных доходов бюро начало проверку публично озвученной информации о том, что в декларации министра земледелия Яниса Дуклавса, возможно, не указана принадлежащая ему собственность на территории Рижского свободного порта.

Также KNAB проверяет опубликованные журналом «Ir» расшифровки переговоров политиков в гостинице «Ридзене», чтобы пересмотреть имеющуюся в распоряжении бюро информацию, которая не анализировалась в рамках уголовного процесса, и выявить возможные преступные деяния.

Реклама

Прослушанные в гостинице «Ридзене» переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

KNAB расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить,

так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

Обнародованные журналом «Ir» расшифровки переговоров свидетельствуют о том, как политики и крупные бизнесмены строили бизнес, который им, согласно публичным утверждениям, вовсе не принадлежал, планировали приватизацию предприятий, перестановки послушных чиновников и подчинение средств массовой информации.

После публикации расшифровок генеральный прокурор Эрик Калнмейерс и KNAB утверждали, что узнали из публикации в журнале много нового, потому что часть переговоров осталась в рамках оперативного расследования и не была приложена к материалам уголовного дела.

Еще по этой теме
«Дело олигархов»: У Рижского замка прошла многолюдная акция протеста

«Дело олигархов»: У Рижского замка прошла многолюдная акция протеста

Лембергс не ответил на вопросы о содержании «переговоров олигархов»

Лембергс не ответил на вопросы о содержании «переговоров олигархов»

Депутат: «разговоры олигархов» ни для кого не стали откровением

Депутат: «разговоры олигархов» ни для кого не стали откровением


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 880000 EUR

reklama.vesti.lv

Как это мило! Усыновившую восьмерых ежат кошку сняли на видео Wo&Men

Как это мило! Усыновившую восьмерых ежат кошку сняли на видео

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы Showbiz

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле Hi-Tech

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле

Просвечивающие трусы Дмитрия Медведева стали хитом Интернета Wo&Men

Просвечивающие трусы Дмитрия Медведева стали хитом Интернета

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек Hi-Tech

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

Олигархи

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
SALES REPRESENTATIVE
SALES REPRESENTATIVE
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 