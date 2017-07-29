«Бил кулаками, ногами, табуреткой и бутылкой»: в Эстонии латвийцу могут «скостить» срок в 30 раз

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В конце мая Харьюский уездный суд признал 28-летнего гражданина Латвии Сергея Грибуста виновным в краже и убийстве, приговорив его к 15 годам (180 месяцев) лишения свободы, а защитник Грибуста в апелляционной жалобе просит оправдать своего подзащитного по обвинению в убийстве и сократить назначенный ему срок заключения до шести месяцев.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, отметив, что решение по апелляции суд вынесет 4 сентября.

В качестве альтернативы адвокат ходатайствует об уменьшении назначенного Сергею Грибусту 15-летнего тюремного заключения.

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По версии обвинения, Сергей Грибуст и его 40-летний соотечественник и коллега Гунтис 21 августа прошлого года вместе употребляли алкоголь в одной из квартир в таллиннском районе Ласнамяэ и поссорились. В ходе ссоры Сергей избивал свою жертву кулаками, ногами, бутылкой и табуреткой по голове и телу — в результате Гунтис скончался через несколько часов.

На следующий после убийства день Сергей совершил кражу в одном из таллиннских магазинов. В тот же день он был задержан в центре Таллинна.

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