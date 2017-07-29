В Иманте загорелся трамвай, следовавший из Юглы

На перекрестке бульвара Анниньмуйжас и ул. Бебру загорелся трамвай
 

На перекрестке бульвара Анниньмуйжас и ул. Бебру загорелся трамвай. Фото: @janchyx7

Сегодня вечером в районе Иманты произошло возгорание на крыше нового трамвая. Никто из людей не пострадал. Из-за происшествия было задержано движение транспортных средств.

Как сказал представитель ООО «Rīgas satiksme»Виктор Закис, по не установленным пока причинам на перекрестке улиц Бебру и Анниньмуйжа произошло воспламенение на крыше трамвая N1, следовавшего из Юглы в Иманту. На место происшествия были вызваны пожарные.

По словам пресс-секратаря Государственной пожарно-спасательной службы Инты Шабохи, вызов был получен в 17.45. Прибывшие на место пожарные констатировали возгорание площадью 0,5 квадратных метра. В 18.05 пожар был ликвидирован.

Реклама

Никто из пассажиров не пострадал. Возникли некоторые перебои в движении транспорта.

Видео


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Gauja, 279000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76900 EUR

reklama.vesti.lv

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле Hi-Tech

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле

Facebook сообщил о резком скачке прибыли Hi-Tech

Facebook сообщил о резком скачке прибыли

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек Hi-Tech

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы Showbiz

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы

ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и поднял весь зал Showbiz

ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и поднял весь зал

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
http://alkoutlet.lv

Темы

 