В Иманте загорелся трамвай, следовавший из Юглы

Сегодня вечером в районе Иманты произошло возгорание на крыше нового трамвая. Никто из людей не пострадал. Из-за происшествия было задержано движение транспортных средств.

Как сказал представитель ООО «Rīgas satiksme»Виктор Закис, по не установленным пока причинам на перекрестке улиц Бебру и Анниньмуйжа произошло воспламенение на крыше трамвая N1, следовавшего из Юглы в Иманту. На место происшествия были вызваны пожарные.

По словам пресс-секратаря Государственной пожарно-спасательной службы Инты Шабохи, вызов был получен в 17.45. Прибывшие на место пожарные констатировали возгорание площадью 0,5 квадратных метра. В 18.05 пожар был ликвидирован.

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Никто из пассажиров не пострадал. Возникли некоторые перебои в движении транспорта.

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