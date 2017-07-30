В Великобритании убит 37-летний гражданин Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Великобритании зарезан гражданин Латвии Салвис Аузиньш, сообщает в воскресенье, 30 июля, портал The Argus ссылаясь на информацию, полученнную в полиции.

Убийство произошло в минувший четверг.

После произошедшего 37-летний Салвис проехал на машине примерно три километра, очевидно, в поисках помощи.

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Но, когда машину латвийца нашли медики и полиция, было уже поздно. Мужчина скончался в транспортном средстве.

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По подозрению в убийстве латвийца задержан 21-летний Мохамед Ахмед, у которого нет задекларированного местожительства. В понедельник, 31 июля, задержанному суд предъявит обвинение.

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