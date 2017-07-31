Полиция задержала родителей ребенка, выпавшего из окна 5 этажа в Каугури

 

Фото: REUTERS/Scanpix

 

Государственная полиция задержала родителей, годовалый ребенок которых в конце недели погиб в Каугури, выпав из окна пятого этажа, подтвердила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной полиции Саманта Чапковска.

Полиция начала уголовный процесс о доведении до смерти по невнимательности.

Оба родителя 1988 г. рожд. находятся сейчас в изоляторе временного содержания. В момент, когда ребенок выпал из окна, они были в той же комнате.

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Семья в поле зрения полиции ранее не попадала. Она считалась малообеспеченной и жила в социальном доме.

Как сообщила представитель Юрмальской думы Элита Цепурите, несчастье произошло в квартире, куда семья вместе с ребенком отправилась погостить. Семья не находилась в поле зрения социальных служб как неблагополучная.

Второй растущий в семье ребенок 3 лет передан на попечение бабушке. Единоличным решением сиротского суда

в субботу, 29 июля, родители были решены прав опеки.

Через 15 дней будет созвано коллегиальное решение суда, который должен решить, будут ли эти права восстановлены.

Специалисты управления благосостояния Юрмальской думы свяжутся с семьей, чтобы в случае необходимости обеспечить бесплатную помощь психолога.


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