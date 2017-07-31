Пурвциемс: 60-летняя хулиганка пыталась отобрать шашлык у отдыхающих

28 июля около 19:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) во время патрулирования в Пурвциемсе, на одном из мест для пикника увидели женщину с мужчиной, которые конфликтовали с окружающими. В руках у женщины была бутылка с алкоголем.

Полицейские подошли и попросили предоставить удостоверения личности. Мужчина назвал свои данные, а женщина была настроена агрессивно и стала ссориться с полицейскими. Стражи порядка сообщили, что если она не назовет свои данные, то ее придется задержать и доставить в участок Госполиции для выяснения личности. Женщина сказала, что поранила ладонь, поэтому не может назвать данные.

На место прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые осмотрели ранение и пришли к выводу, что в госпитализации нет необходимости.

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В это время к полицейским подошли свидетели, которые рассказали, что агрессивно настроенная пара начала конфликтовать с другими отдыхающими. За одним из столиков сидели молодые люди, к которым подошла эта агрессивная женщина и пыталась отобрать шашлык. Во время конфликта женщина поранила руку об инструменты для жарки шашлыка. Молодые люди и другие свидетели это подтвердили.

С учетом, что женщина отбирала шашлык у несовершеннолетних и отказывалась называть свои данные, 60-летнюю хулиганку решили задержать и доставить в Госполицию для выяснения. В свою очередь РМП составила протокол по факту распития алкоголя в общественном месте.

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