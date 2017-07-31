В Юрмале задержан мужчина, ограбивший в течение дня несколько человек

Полиция задержала в Юрмале мужчину, который в течение суток совершил по крайней мере четыре ограбления.

Как сообщили в Госполиции, 29 июля в Юрмальский участок полиции поступила информация о том, что в районе станции «Яундубулты» произошел грабеж - мужчина, угрожая ножом, отобрал у женщины около 60 евро.

Полицейские немедленно начали розыск грабителя и вскоре заметили недалеко от станции человека, похожего на описание преступника. Мужчина, увидев полицейских, бросился бежать, а при задержании оказал сопротивление, для подавления которого полицейский произвел выстрел в воздух.

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Задержанный 1994 г. рожд. уже не раз попадал в поле зрения полиции за грабежи.

29 июля в участок полиции обратились еще трое потерпевших от нападений мужчины. Всем потерпевшим он угрожал физической расправой, но один из грабежей ему совершить не удалось.

Полиция подозревает, что мужчина мог совершить и другие ограбления не только в Юрмале, но и в других городах, поэтому призывает откликнуться людей, которые пострадали от его действий.

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