Родители ребенка, выпавшего из окна, признаны подозреваемыми

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Госполиция признала подозреваемыми и освободила родителей, годовалый ребенок которых в конце недели выпал в Каугури из окна пятого этажа и погиб, рассказала агентству ЛЕТА представитель Госполиции Саманта Чапковска.

Родители 1988 г. рожд. были задержаны вчера, и теперь к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как сообщалось, семья в поле зрения полиции ранее не попадала. Она считалась малообеспеченной и жила в социальном доме. Несчастье произошло в квартире, куда семья вместе с ребенком отправилась погостить. Семья не находилась в поле зрения социальных служб как неблагополучная.

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Второй растущий в семье ребенок 3 лет передан на попечение бабушке.

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