Дело об убийстве Дианы Козловски: ничего еще не закончилось

С момента пропажи Дианы Козловски, которая позже была найдена мертвой, прошло 10 лет. После долгого расследования обвинения были выдвинуты матери погибшей - Байбе Козловски и ее другу - Андрею Кулиеву. Осенью 2015 года Верховный суд решил отправить уголовное дело обратно в прокуратуру, так как считает, что заключение не соответствует положениям закона.

Десятилетняя Диана Козловски пропала 14 августа 2007 года, приблизительно в 16 часов. Повседневный образ жизни небольшого городка Добеле изменился, потому что в поисках девочки участвовали не только соответствующие учреждения, но и соседи, и друзья Дианы.

Местные жители сочувствовали семье пропавшей, а именно матери Байбе Козловски и младшему брату. Последний раз девочку видели недалеко от дома, и среди горожан появилось мнение, что девочку в неизвестном направлении увез незнакомый автомобиль. Ходили слухи и о маньяке.

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Ziedi un svece uz taciņas, kas atrodas blakām vietai, kur tika atrasta noslepkavotā desmitgadīgā Diāna Kozlovska. Фото: Ieva Čīka / LETA

Тело Дианы было тщательно спрятано среди картона и досок

Спустя нескольких дней поиска выявили истинную причину - мертвую Диану случайно нашел мальчик за рынком. Из-за жаркой и влажной погоды от тела девочки мало что осталось, что только затруднило дальнейшее расследование.

Как в 2011 году сообщала передача «Degpunktā», во время расследования выяснилось, что Диана стала жертвой насилия. «Я не понимаю, как так получилось, что полиция не нашла, а дети нашли» отметила в интервью мать Дианы.

Тело Дианы было тщательно спрятано - зажато под четырьмя слоями картона, обложено досками, а сверху лежала шина.

Dobeles sākumskola, kur mācījās noslepkavotā desmitgadīgā meitenīte Diāna Kozlovska. Фото: Ieva Čīka / LETA

Полиция работает интенсивно, но безрезультатно

Начальник Государственной полиции Алдис Лиелюксис в интервью 2007 года указал, что следователи работают интенсивно, но пока это не дает положительных результатов. Назначаются все новые экспертизы, но и они не отвечают на поставленные вопросы.

Обвинение выдвинуто матери девочки и ее сожителю

Летом 2011 года Земгальска прокуратура выдвинула обвинение матери убитой девочки - Байбе Козловски и ее другу Андрею Кулиеву. Женщину обвинили в убийстве дочери, а сожителя в укрытии следов, осквернении трупа падчерицы и аморальных действиях. Оба обвиняемых отрицали свою вину.

23 августа 2011 года ночью в Елгаве неизвестные проникли в офис прокуратуры Земгальского округа. Взломав сейф, преступники украли несколько уголовных дел, в том числе и Дианы Козловски. Вскоре мать Байбу Козловску и ее сожителя Андрея Кулиева оправдали — за недостаточностью доказательств.

Spēļu laukums un pagalms pie mājas, kur pēdējo reizi pirms pazušanas redzēta bojāgājusī desmitgadīgā Diāna Kozlovska. Фото: Ieva Čīka / LETA

Осенью 2015 года Департамент уголовных дел Верховного суда принял решение вернуть материалы дела в прокуратуру на дорасследование. Верховный суд объяснил свое решение тем, что апелляционная судебная инстанция констатировала, что выдвинутое обвинение не соответствует нормам Уголовно-процессуального закона ЛР, которые разъясняют содержание обвинения. Тем самым было нарушено право обвиняемых на защиту.

Кроме того, суд констатировал, что вина обвиняемых Козловской и Клюева так и не была доказана следствием.

На просьбу прокомментировать Государственную полицию уголовное расследование, ответ был скупым - расследование продолжится и невозможно прогнозировать, когда оно закончится.

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