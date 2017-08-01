Дело об убийстве Дианы Козловски: ничего еще не закончилось

Vieta, kur tika atrasta noslepkavotā desmitgadīgā Diāna Kozlovska
 

Vieta, kur tika atrasta noslepkavotā desmitgadīgā Diāna Kozlovska. Фото: Ieva Čīka / LETA

С момента пропажи Дианы Козловски, которая позже была найдена мертвой, прошло 10 лет. После долгого расследования обвинения были выдвинуты матери погибшей - Байбе Козловски и ее другу - Андрею Кулиеву. Осенью 2015 года Верховный суд решил отправить уголовное дело обратно в прокуратуру, так как считает, что заключение не соответствует положениям закона.

Десятилетняя Диана Козловски пропала 14 августа 2007 года, приблизительно в 16 часов. Повседневный образ жизни небольшого городка Добеле изменился, потому что в поисках девочки участвовали не только соответствующие учреждения, но и соседи, и друзья Дианы.

Местные жители сочувствовали семье пропавшей, а именно матери Байбе Козловски и младшему брату. Последний раз девочку видели недалеко от дома, и среди горожан появилось мнение, что девочку в неизвестном направлении увез незнакомый автомобиль. Ходили слухи и о маньяке.

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Ziedi un svece uz taciņas, kas atrodas blakām vietai, kur tika atrasta noslepkavotā desmitgadīgā Diāna KozlovskaZiedi un svece uz taciņas, kas atrodas blakām vietai, kur tika atrasta noslepkavotā desmitgadīgā Diāna Kozlovska. Фото: Ieva Čīka / LETA

Тело Дианы было тщательно спрятано среди картона и досок

Спустя нескольких дней поиска выявили истинную причину - мертвую Диану случайно нашел мальчик за рынком. Из-за жаркой и влажной погоды от тела девочки мало что осталось, что только затруднило дальнейшее расследование.

Как в 2011 году сообщала передача «Degpunktā», во время расследования выяснилось, что Диана стала жертвой насилия. «Я не понимаю, как так получилось, что полиция не нашла, а дети нашли» отметила в интервью мать Дианы.

Тело Дианы было тщательно спрятано - зажато под четырьмя слоями картона, обложено досками, а сверху лежала шина.

Dobeles sākumskola, kur mācījās noslepkavotā desmitgadīgā meitenīte Diāna KozlovskaDobeles sākumskola, kur mācījās noslepkavotā desmitgadīgā meitenīte Diāna Kozlovska. Фото: Ieva Čīka / LETA

Полиция работает интенсивно, но безрезультатно

Начальник Государственной полиции Алдис Лиелюксис в интервью 2007 года указал, что следователи работают интенсивно, но пока это не дает положительных результатов. Назначаются все новые экспертизы, но и они не отвечают на поставленные вопросы.

Обвинение выдвинуто матери девочки и ее сожителю

Летом 2011 года Земгальска прокуратура выдвинула обвинение матери убитой девочки - Байбе Козловски и ее другу Андрею Кулиеву. Женщину обвинили в убийстве дочери, а сожителя в укрытии следов, осквернении трупа падчерицы и аморальных действиях. Оба обвиняемых отрицали свою вину.

23 августа 2011 года ночью в Елгаве неизвестные проникли в офис прокуратуры Земгальского округа. Взломав сейф, преступники украли несколько уголовных дел, в том числе и Дианы Козловски. Вскоре мать Байбу Козловску и ее сожителя Андрея Кулиева оправдали — за недостаточностью доказательств.

Spēļu laukums un pagalms pie mājas, kur pēdējo reizi pirms pazušanas redzēta bojāgājusī desmitgadīgā Diāna KozlovskaSpēļu laukums un pagalms pie mājas, kur pēdējo reizi pirms pazušanas redzēta bojāgājusī desmitgadīgā Diāna Kozlovska. Фото: Ieva Čīka / LETA

Осенью 2015 года Департамент уголовных дел Верховного суда принял решение вернуть материалы дела в прокуратуру на дорасследование. Верховный суд объяснил свое решение тем, что апелляционная судебная инстанция констатировала, что выдвинутое обвинение не соответствует нормам Уголовно-процессуального закона ЛР, которые разъясняют содержание обвинения. Тем самым было нарушено право обвиняемых на защиту.

Кроме того, суд констатировал, что вина обвиняемых Козловской и Клюева так и не была доказана следствием.

На просьбу прокомментировать Государственную полицию уголовное расследование, ответ был скупым - расследование продолжится и невозможно прогнозировать, когда оно закончится.

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