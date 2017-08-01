31 июля, около 22:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) заметили водителя такси, который ехал на машине без опознавательных знаков.

Полицейские решили остановить водителя, который пояснил, что забыла поставить опознавательный знак на крышу. От водителя исходил запах алкоголя, поэтому на место вызваны сотрудники Госполиции.

После того, как мужчине задали вопрос, употреблял ли он алкоголь, таксист стал агрессивным и начал оскорблять полицейских.

Кроме того, он пытался покинуть место происшествия, поэтому его заковали в наручники до приезда Госполиции.

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Работу на месте переняли сотрудники Госполиции.

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