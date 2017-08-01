Центральная станция: мать шатаясь толкает коляску, отец сбежал при виде полиции

31 июля, около 16:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП), во время патрулирования у Рижской центральной станции, заметили молодую женщину, которая раскачиваясь и пошатываясь, толкала коляску в тоннель на улице Гоголя.

Полицейские к ней подошли и спросили, что случилось. Женщина рассказала, что была в гостях у подруги, где употребляла алкоголь. Молодой женщине стало плохо, она попросила вызвать «скорую».

Вскоре прибыли медики, которые осмотрели и женщину, и ее ребенка, госпитализация никому не потребовалась. Одновременно прибыл и второй экипаж полиции – с детским сиденьем и алкометром.

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Проверка на алкоголь показала, что у женщины 1,54 промилле. Выяснилось, что никто из родственников не может взять на себя заботу о ребенке.

Что касается отца, то когда он увидел приближающуюся полицию, то убежал и оставил жену с ребенком одних.

Четырехмесячного мальчика изъяли и увезли в кризисный центр. Его мать доставили в дежурную часть, где составили протокол за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде, которое затрагивает честь и достоинство человека.

Материалы дела переданы Рижскому сиротскому суду и отделу профилактики детских правонарушений РМП.