Адвокат рассказал о родителях разбившегося в Каугури малыша

Гибель годовалого ребенка в Каугури, который в конце прошлой недели выпал из окна на пятом этаже, - несчастный случай, заявил адвокат отца погибшего мальчика Алдис Гецис.

По его словам, об этом свидетельствуют объективные обстоятельства - годовалый мальчик был очень активным и подвижным, взобрался на подоконник и выпал.

В момент трагедии отец ребенка находился в туалете, а мать - в другом помещении. Окно в этой квартире регулярно открыто для проветривания, а прямо возле него стоит диван, с которого малыш и взобрался на подоконник.

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Родители ребенка не состоят в официальном браке, но о ребенке заботились. Семья не считается неблагополучной, родители не состоят на наркологическом учете и не увлекаются алкоголем, отметил адвокат.

Полиция после допроса освободила родителей погибшего ребенка. Возможно, будут назначены экспертизы, добавил он.

Как сообщалось, трагедия произошла 29 июля в социальной квартире в Каугури, куда семья с детьми пришла в гости. В момент трагедии родителей в комнате, из окна которой выпал ребенок, не было.

Семья в поле зрения полиции ранее не попадала. Она считалась малообеспеченной и жила в социальном доме. Семья не находилась в поле зрения социальных служб как неблагополучная.

Второй растущий в семье ребенок 3 лет передан на попечение бабушке.

Полиция начала уголовный процесс о доведении до смерти по неосторожности. К родителям 1988 г. рожд. применен статус лиц, в отношении которых начат уголовный процесс.

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