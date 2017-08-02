Несчастье с 65-летним латвийцем произошло в самом начале турпоездки. Мужчина утонул на популярном курорте Солнечный берег.

Личность трагически погибшего отдыхающего уже установлена. Это мужчина с инициалами С.М., сообщает портал bourgas.ru.

Тело погибшего отправлено в болгарский город Бургас на вскрытие, где и установят причину смерти.

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А тем временем, спасатели на причерноморских курортах Болгарии напоминают об опасности, которая подстерегает отдыхающих в августе. Сейчас достаточно много латвийцев, решивших сменить дождливую Ригу на солнечную Болгарию отдыхают на болгарских курортах так, что для них предостережение не будет лишним.

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Речь идет о мертвом волнении моря. Именно в августе и сентябре это природное явление забирает наибольшее число жизней отдыхающих.

На болгарских пляжах поднимают красный флаг.