Очевидец смертельного ДТП: Водитель фуры даже не тормозил, может заснул

На шоссе Рига-Даугавпилс, вчера, 1 августа произошла тяжелая авария, где при столкновении двух грузовых машин погибли водители обоих фур. Избежавший столкновения с одной из фур - Mercedes Benz Atego, водитель легкового авто Валерий рассказал, как все произошло.



Водитель фуры, перевозивший воду и пиво, мужчина 1955 года рождения, даже не тормозил, об этом TV3 рассказал водитель Volvo V40, который съехал с дороги в кювет, чтобы избежать столкновения с груженной фурой. Фура по непонятным причинам заехала на встречную полосу, где столкнулась с другой фурой MAN.

«Я не знаю, может быть, водитель заснул или ему стало плохо», - говорт свидетель аварии.

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Вторая грузовая машина, возможно, использовалась для строительных целей.

«Я вылез через пассажирское сидение из своей машины и побежал на помощь,

но увидел, что в кабине Mercedes Benz Atego лежит труп, - сообщил Валерий. Другие, остановившиеся на дороге люди сказали, что в другом грузовике тоже труп».

На место ЧП были вызваны оперативные службы, долгое время шоссе было перекрыто. Спасатели очищали дорогу от упаковок с водой.

Авария произошла в 7.43 утра на шоссе А6 Рига-Даугавпилс, в волосте Куку Крустпилсского края.

Назначены экспертизы, заведено уголовное дело. Второй погибший - водитель 1968 года рождения.

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