Погоня со стрельбой: В Гулбене полиция задержала нарушителя скорости

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

На прошедших выходных, 29 июля, полиция на нетрафарированном авто заметила автомобиль Audi A4 на 57 километре шоссе Смилтене-Гулбене, который мчался со скоростью 169 км/час вместо разрешенных 90 км/час. Полицейская погоня за лихачом закончилась стрельбой и аварией.

Полицейские включили звуковой сигнал и попытались остановить «шумахера», но нарушитель начал убегать от стражей порядка.

Погоня продолжалась примерно 8-13 километров,

полицейские приняли решение произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, но водитель Audi не думал останавливаться.

Было потрачено 17 патронов, чтобы остановить мужчину 1983 года рождения.

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В результате погони мужчина в какой-то момент не справился с управлением авто и попал в небольшую аварию. Остановленный таким образом водитель отказался пройти проверку на содержание алкоголя.

Нарушителя доставили в ближайшу больницу, чтобы сделать необходимую проверку.


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