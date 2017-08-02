В Балтийское море упала женщина; пассажиры Tallink делятся пережитым

В ночь с 1 на 2 августа с парома Isabelle предприятия Tallink в воду упала женщина. Эту информацию порталу TVNET подтвердили в компании.

Паром был в пути из Риги в Стокгольм, когда произошло несчастье.

Представитель Tallink Байба Муцениеце рассказала, что после 2 часов ночи персонал парома получил информацию о том, что, возможно, за борт упал человек. Незамедлительно началась операцию по спасению.

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Координировал операцию Таллинский центр по спасению и поискам в ответственной зоне которго в тот момент находился паром.В поисках также участвовали паромы Isabelle и Romantika. После двух часов поисков, в 4.20 утра оерация завершилась. Пассажир парома, к сожалению, так и не был найден.

Согласно начальной информации, за борт упала гражданка Литвы 1973 года рождения. Информация передана ответственным службам, в том числе полиции Швеции.

Журналист Latvijas radio 1 Агнесе Линка находиласб на борту упомянутого парома. В соцсети Facebook она эмоционально описала события минувшей ночи. По словам Агнесе она проснулась около 2 ночи от непонятных звуков, как-будто что-то падало. Девушка вышла из каюты, чтобы узнать в чем дело. Персонал, который она встретила на английском ее успокоил сказав, что все в порядке и пожелав спокойной ночи, попросил пасажирку вернуться в каюту.

Но, на душе у Агнесе было неспокойно. «На «Титанике» пассажирам тоже до послелнего говорили, что все в порядке», - с такими мыслями журналист пошла на палубу узнавать, что произошло. Она увидела спасасельные шлюпки на воде и сначала один лучик фонаря, а потом уже четыре. На воде шли поиски человека. Агнесе пережила страшную ночь, вспомнив о своих близких.

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