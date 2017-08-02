Микроавтобус Госполиции попал в серьезную аварию в центре Риги

 

Фото: facebook/Ксения Соловьева

В среду вечером, 2 августа, в Риге на перекрестке улиц Зирню и Миера произошла авария с участием трех транспортных средств. Столкнулись легковые Peugeot, Mercedes-Benz и микроавтобус Госполиции Renault.

Информация о ДТП была получена в 18 часов вечера. Об этом сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска. По первоначальным данным, полицейский бусик включил звуковой сигнал и мигалки. Но, точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе следствия.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes-Benz мужчина 1965 года рождения.

Реклама

После аварии на перекрестке улиц Зирню и Миера было ограничено движение. Образовались пробки.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 265000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR

reklama.vesti.lv

Зрелищно: парашютистки установили рекорд при прыжке в вингсьюте Hi-Tech

Зрелищно: парашютистки установили рекорд при прыжке в вингсьюте

Бизнесмен Гаварс никак не может развестись с матерью своих детей Wo&Men

Бизнесмен Гаварс никак не может развестись с матерью своих детей

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном Showbiz

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном

Стали известны возможные причины ухода Малахова с Первого канала Showbiz

Стали известны возможные причины ухода Малахова с Первого канала

Модель Playboy за топливом отправилась без белья Hi-Tech

Модель Playboy за топливом отправилась без белья

Автоаварии и ДТП

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 