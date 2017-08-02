Микроавтобус Госполиции попал в серьезную аварию в центре Риги

В среду вечером, 2 августа, в Риге на перекрестке улиц Зирню и Миера произошла авария с участием трех транспортных средств. Столкнулись легковые Peugeot, Mercedes-Benz и микроавтобус Госполиции Renault.

Информация о ДТП была получена в 18 часов вечера. Об этом сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска. По первоначальным данным, полицейский бусик включил звуковой сигнал и мигалки. Но, точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе следствия.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes-Benz мужчина 1965 года рождения.

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После аварии на перекрестке улиц Зирню и Миера было ограничено движение. Образовались пробки.