Дело Krājbanka: Вместо Антонова роль козлов отпущения играют Бондарс и Приедитис

Роль козлов отпущения на бывших президентов «Латвияс Крайбанка» Мартиньша Бондарса и Ивара Приедитиса возложена потому, что государство не может преследовать бывшего владельца банка Владимира Антонова.

Государство хочет знать, куда Антонов и служившие ему президенты банка рассказали, куда подевались 492,7 млн евро, которые ликвидатор банка еще не нашел, хотя ищет уже с 2012 года, пишет Neatkarīga и журнал Ir.

Латвийскому государству в лице полиции, прокуратуры и судов приходится скрывать свою немощь перед человеком, который причинил государству убытки на полмиллиарда евро, и для сокрытия этого бессилия придумываются разные трюки.

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