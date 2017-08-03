Тяжелая авария на Юрмальском шоссе: движение частично восстановлено

 

Фото: facebook

 

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в четверг утром на Юрмальском шоссе произошла серьезная авария. В сторону Юрмалы образовались пробки.

Тяжелая авария произошла перед поворотом на Бабите (в направлении из Риги в Юрмалу).

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Представитель Госполиции Анце Розите рассказала, что столкнулись микроавтобусы Mercedes Benz и Volkswagen, а также грузовая машина MAN. Пострадали два человека.

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На месте работают три машиных «скорых», две бригады спасателей. Водители могут двигаться в сторону Юрмалы по одной полосе.

Фото: Facebook

Facebook

«В сторону Юрмалы пробка. Там жесткое месиво...», - пишут в Facebook.


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