Тяжелая авария на Юрмальском шоссе: движение частично восстановлено

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в четверг утром на Юрмальском шоссе произошла серьезная авария. В сторону Юрмалы образовались пробки.
Тяжелая авария произошла перед поворотом на Бабите (в направлении из Риги в Юрмалу).
@breakinglv uz Jūrmalas šosejas, virzienā no Rīgas, pirms pagr.uz Babīti smaga avārija. 3ātrie, 2ugunsdzēsēji, sastrēgums. Brauciet prātīgi!— IevaRoze (@RozeIeva) August 3, 2017
Представитель Госполиции Анце Розите рассказала, что столкнулись микроавтобусы Mercedes Benz и Volkswagen, а также грузовая машина MAN. Пострадали два человека.
На месте работают три машиных «скорых», две бригады спасателей. Водители могут двигаться в сторону Юрмалы по одной полосе.
Фото: Facebook
«В сторону Юрмалы пробка. Там жесткое месиво...», - пишут в Facebook.