Четырех граждан Литвы и Латвии подозревают в перевозке на яхте 1,4 тонны кокаина

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Правоохранительные органы Новой Каледонии задержали трех граждан Литвы в связи с контрабандой наркотиков.

Как сообщили BNS в МИД, в среду официальные ведомства Новой Каледонии информировали посольство Литвы во Франции о состоявшемся во вторник задержании граждан Литвы.

Их подозревают в провозе наркотических веществ.

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Французские СМИ сообщили, что четырех граждан Литвы и Латвии подозревают в том, что они провозили на яхте 1,4 тонны кокаина. Судно, ходящее под Гибралтарским флагом, было задержано во время совместной операции таможни и полиции.

Есть предположение, что груз кокаина предназначался австралийскому рынку.

По сообщению министерства, задержанным предоставлена информация об их правах, литовские граждане до сих пор не обратились за консульской помощью в посольство. Им была предоставлена возможность связаться с близкими.


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