Полиция просит опознать мужчину на видео; он скрылся от них на квадроцикле

 

Фото: скриншот видео

2 августа вечером внимание дорожных полицейских Даугавпилса привлек квадроцикл, водитель и пассажир которого ехали без защитных шлемов, а также без ближнего света. Стражи порядка приняли решение остановить транспортное средство и провести необходимую проверку, однако водитель не подчинился требованиям полиции и увеличил скорость.

Включив сирену, полицейские последовали за нарушителем, тот продолжал побег, угрожая при этом жизням других участников движения и пешеходов. К счастью обошлось без жертв, однако свернув на дорогу, по которой на машине было не проехать, водителю удалось скрыться от преследования. Позже полицейские обнаружили брошенный квадроцикл, который сейчас находится на стоянке полиции.

В связи с произошедшим было начато административное делопроизводство.

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Полиция просит отозвать жителей, которые узнают водителя или пассажира и у кого есть информация об их месте нахождения, позвонив по телефонам 65403302, 110, или обратившись в ближайшие полицейский участок.

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