Полиция: преступники все чаще зарабатывают на нелегальной торговле акцизными товарами

Госполиция констатировала, что организованные преступные группировки все чаще предпочитают добывать средства, занимаясь нелегальной торговлей акцизными товарами, а не тяжкими преступлениями, отметил начальник 1-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Райтис Калначс.

Связанные с нелегальным оборотом акцизных товаров преступления раскрываются каждый день. Борьба с этим преступлениями остается одним из приоритетов Госполиции, которая и дальше будет уделять ей усиленное внимание.

УБОП в сотрудничестве с Латгальским региональным управлением Госполиции и финансовой полицией Службы госдоходов за последние полгода пресекло деятельность трех нелегальных автозаправочных станций. Две из них действовали в Даугавпилсе, одна - в Риге. Было изъято 4780 литров горючего.

Реклама

За полгода УБОП конфисковало также более 17 тыс. литров спирта и более 510 тыс. негелегальных сигарет.

Еще по этой теме