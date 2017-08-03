Полиция: преступники все чаще зарабатывают на нелегальной торговле акцизными товарами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

Госполиция констатировала, что организованные преступные группировки все чаще предпочитают добывать средства, занимаясь нелегальной торговлей акцизными товарами, а не тяжкими преступлениями, отметил начальник 1-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Райтис Калначс.

Связанные с нелегальным оборотом акцизных товаров преступления раскрываются каждый день. Борьба с этим преступлениями остается одним из приоритетов Госполиции, которая и дальше будет уделять ей усиленное внимание.

УБОП в сотрудничестве с Латгальским региональным управлением Госполиции и финансовой полицией Службы госдоходов за последние полгода пресекло деятельность трех нелегальных автозаправочных станций. Две из них действовали в Даугавпилсе, одна - в Риге. Было изъято 4780 литров горючего.

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За полгода УБОП конфисковало также более 17 тыс. литров спирта и более 510 тыс. негелегальных сигарет.

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