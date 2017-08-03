Цыганские разборки в Эстонии: на помощь местной полиции прибыли полицейские из Латвии

Поздно вечером в среду в полицию Эстонии поступило сообщение о том, что в Валга на улице Лай на территорию одного предприятия проникла группа мужчин, которые угрожали владельцам и разбили стоявшие во дворе машины.

Прибывшие на место представители правоохранительных органов задержали подходящих под описание шестерых мужчин неподалеку от предприятия. Те начали вести себя агрессивно и провокативно по отношению к полицейским, вследствие чего всю компанию доставили в участок. Обстоятельства произошедшего и масштабы ущерба выяснятся в ходе уголовного дела, пишет Valgamaalane.

Владелец предприятия Александр Миняков сообщил, что драка началась во дворе находящегося поблизости дома по адресу Кёйе, 15, а затем дерущиеся перебрались на территорию его предприятия. Миняков рассказал, что разборки произошли между цыганами, живущими неподалеку.

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Угрозы и разгромленное имущество

Миняков подтвердил, что ущерб значительный: разбиты два автомобиля и выходящее во двор большое стекло магазина. Точная сумма ущерба скоро будет установлена: оконное стекло заказано, вскоре выяснится и сумма нанесенного машинам ущерба.

Точную причину конфликта между мужчинами Миняков назвать затрудняется. Операция полиции длилась более полутора часов.

«Полиция приехала в 23.10, вызвали вспомогательные силы из Тарту и Латвии. К счастью, никто не пострадал. Полиция сработала очень оперативно и профессионально», - рассказал он, добавив, что агрессивная компания угрожала в его собственном дворе и ему самому. Ему пришлось спасаться бегством.

Как в Чикаго

Живущая на той же улице женщина, под окнами которой задержали буянов, рассказала, что конфликты и нарушения порядка в окрестностях улиц Лай и Кёйе – обычное дело. «Саму драку я не видела, но видела и слышала, когда на улице уже была полиция. Были полицейские и из Латвии. Было около часа ночи. Целую банду взяли. Конечно, это цыгане, кто же еще», - сказала местная жительница.

«Мы уже живем, как в Чикаго, – как только стемнеет, начинается шум. Особенно плохо приходится осенью и зимой», - добавила она.

Живущий поблизости молодой человек рассказал и другие подробности: «Я сам видел этот момент, когда полиция их увозила. Знакомые говорили, что компания напала и на полицейских. Что палку оторвали от забора и ей ударили… И вроде как один цыган в их внутренних разборках пострадал. Он живет в том же доме, у которого началась драка».

«Это было ужасно, - подтвердила женщина из того же двора. – И позавчера был ужасный шум, и вообще – то, что происходит, отвратительно».

По ее словам, драка началась поздно вечером. «Я в 11 часов приняла таблетку, тогда было еще спокойно. А позже началось – шум, полиция…» Женщина также сообщила, что к цыганам приехали гости из Риги, после чего и началась ссора.

О причинах остается лишь догадываться. «Они кричали что-то на своем языке – кто ж их поймет», - добавила она.

Владелец предприятия, который вскоре уехал в Тарту, подчеркнул, что он никак не связан ни с дракой, ни с решившей выяснить отношения на его территории агрессивной компанией - помимо того обстоятельства, что из-за сведения чужих счетов он понес материальный ущерб. «Пусть этим занимается прокуратура и полиция», - заключил Миняков.