На открытии выставки латвийского миллионера погиб художник

Юрис Пуданс
 

Юрис Пуданс. Фото: Ieva Čīka / LETA

На днях в Латвийском Национальном художественном музее (ЛНХМ) открылась выставка Top no top из коллекции Яниса и Дины Зузансов, одних из самых богатых людей Латвии. К сожалению, мероприятие, было омрачнено трагедией.

Таким образом миллионер Зузанс решил отметить свое 60-летие, сообщает nra.lv, но в самом конце вечера мероприятие омрачило трагедия, после которой семья миллионеров будет долго приходить в себя.

Во время выставки погиб легендарный латышский художник Юрис Пуданс (1941 года рождения). Пуданс спускался вниз по леснице и упал. Медикам не удалось спасти жизнь мужчины.

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