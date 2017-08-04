Пенсионерка вышла вынести мусор в Агенскалсе; ее нашли в Зиепниеккалнсе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Во второй половине дня 3 августа сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о пожилой женщине в Зиепниеккалнсе, которая, возможно, потерялась.

Обследуя указанную территорию, полицейские увидели соответствующую описаниям пожилую женщину.

Голову пенсионерки покрывал платочек, а в руках она держала пустое мусорное ведро. Она рассказала сотрудникам полиции, что идет домой, но не может найти знакомые улицы.

Реклама

Стражи порядка выяснили домашний адрес женщины и доставили ее в Агенскалнс,

где в подъезде многоквартирного дома ее встретила соседка, которая вскрикнула от радости и бросилась обнимать пенсионерку.

В свою очередь, двери квартиры женщины открыл ее 51-летний сын, который рассказал, что около восьми часов вечера 2 августа его 77-летняя мать вышла вынести мусор, но обратно не вернулась. Мужчина обратился с заявлением в Государственную полицию, а также обошел окрестности в надежде ее найти.

Еще по этой теме
В Плявниеках 76-летняя рижанка села в такси и пропала

В Плявниеках 76-летняя рижанка села в такси и пропала


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Sigulda, 24400 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 375000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76900 EUR

reklama.vesti.lv

В работе Skype произошел новый крупный сбой Hi-Tech

В работе Skype произошел новый крупный сбой

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва Showbiz

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва

31-летняя девушка, родившаяся без руки, успешно штурмует мир мод Wo&Men

31-летняя девушка, родившаяся без руки, успешно штурмует мир мод

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят" Showbiz

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят"

Раскрыта тайна происхождения древних цивилизаций Hi-Tech

Раскрыта тайна происхождения древних цивилизаций

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
NETWORK SPECIALIST
NETWORK SPECIALIST
TĪKLA SPECIĀLISTS
TĪKLA SPECIĀLISTS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
LOĢISTIKAS VADĪTĀJS
LOĢISTIKAS VADĪTĀJS

Темы

 