Пенсионерка вышла вынести мусор в Агенскалсе; ее нашли в Зиепниеккалнсе

Во второй половине дня 3 августа сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о пожилой женщине в Зиепниеккалнсе, которая, возможно, потерялась.

Обследуя указанную территорию, полицейские увидели соответствующую описаниям пожилую женщину.

Голову пенсионерки покрывал платочек, а в руках она держала пустое мусорное ведро. Она рассказала сотрудникам полиции, что идет домой, но не может найти знакомые улицы.

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Стражи порядка выяснили домашний адрес женщины и доставили ее в Агенскалнс,

где в подъезде многоквартирного дома ее встретила соседка, которая вскрикнула от радости и бросилась обнимать пенсионерку.

В свою очередь, двери квартиры женщины открыл ее 51-летний сын, который рассказал, что около восьми часов вечера 2 августа его 77-летняя мать вышла вынести мусор, но обратно не вернулась. Мужчина обратился с заявлением в Государственную полицию, а также обошел окрестности в надежде ее найти.

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