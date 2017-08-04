В Кенгарагсе мужчина незаконно хранил оружие

 

Фото: Госполиция

Полиция Кенгарагса получила информацию о мужчине, у которого, возможно, хранится незарегистрированное оружие и составные части для него.

2 августа в ходе санкционированного обыска в квартире, гараже и автомашине подозрения подтвердились. Мужчину задержали.

Всего было изъято 11 патронов различного калибра, шесть составных частей для огнестрельного оружия, предметы, похожие на оружие и ружья.

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Мужчина 1977 г.р. ранее уже попадал в поле зрения полиции за незаконное хранение оружия.

По факту начат криминальный процесс. Мужчине грозит срок до 3-х лет, принудительные работы или штраф.


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