Начат уголовный процесс о пожаре в Пардаугаве на площадке, где хранятся шины

Государственная полиция начала уголовный процесс о пожаре в Пардаугаве в Риге на площадке, где хранятся шины, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Уголовный процесс начат по статье о преступлении против имущества.

Как сообщалось, в Пардаугаве на площадке, где хранятся шины, возник пожар, в результате чего над городом поднялось большое облако дыма. Клубы черного дыма были видны даже в центре города.

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Вызов на пожар на ул. Даугавгривас поступил в 12.20. На месте происшествия работали 13 пожарных и три автоцистерны.

Пожар локализован. На площадке недалеко от аэродрома Спилве загорелись примерно 200 покрышек. Общая площадь горения составила 250 кв. метров.



















Aizvērt На ул. Даугавгривас в Риге горят автомобильные шины Aculiecinieks Aculiecinieks Aculiecinieks Aculiecinieks Aculiecinieks Aculiecinieks Aculiecinieks TVNET Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







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