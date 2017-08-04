29-летняя попрошайка уже давно в поле зрения полиции

 

Фото: TVNET

Молодая девушка, которая просит милостыню у светофора напротив Центральной станции в Риги, уже давно находится в поле зрения полиции.

Как сообщает передача канала TV3 «Bez tabu», первый раз в поле зрения полиции девушка попала в 2009 году. В этом году она была связана с попрошайничеством и рядом других административных правонарушений, говорит руководитель Рижской муниципальной полиции латгальского департамента Гунтис Берзиньш.

Напомним, что молодую женщину, которая просит милостыню на операцию по онкологии, напротив Центральной станции, TVNET застал вместе с каким-то мужчиной в ближайшем магазине, где парочка распивала пиво. Учитывая, что молодая, 29-летняя Ксения Иванова отличается от типичных попрошаек, и со слезами на глазах рассказывает о своей жизне, прохожие ей щедро подают. Менее чем за месяц девушка насобирала 380 евро.

Реклама
Еще по этой теме
Вам знакома эта девушка? 29-летняя Ксения рассказала, почему просит милостыню в центре Риги

Вам знакома эта девушка? 29-летняя Ксения рассказала, почему просит милостыню в центре Риги

29-летняя попрошайка в центре Риги. Разоблачение больной Ксении

29-летняя попрошайка в центре Риги. Разоблачение больной Ксении


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 99900 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном Showbiz

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном

63 000 человек отменили предварительные заказы на новую Tesla Hi-Tech

63 000 человек отменили предварительные заказы на новую Tesla

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни Showbiz

Вера Брежнева намекнула на проблемы в личной жизни

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва Showbiz

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят" Showbiz

СМИ назвали претендента на место Малахова в "Пусть говорят"

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS

Темы

 