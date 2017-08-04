29-летняя попрошайка уже давно в поле зрения полиции

Молодая девушка, которая просит милостыню у светофора напротив Центральной станции в Риги, уже давно находится в поле зрения полиции.

Как сообщает передача канала TV3 «Bez tabu», первый раз в поле зрения полиции девушка попала в 2009 году. В этом году она была связана с попрошайничеством и рядом других административных правонарушений, говорит руководитель Рижской муниципальной полиции латгальского департамента Гунтис Берзиньш.

Напомним, что молодую женщину, которая просит милостыню на операцию по онкологии, напротив Центральной станции, TVNET застал вместе с каким-то мужчиной в ближайшем магазине, где парочка распивала пиво. Учитывая, что молодая, 29-летняя Ксения Иванова отличается от типичных попрошаек, и со слезами на глазах рассказывает о своей жизне, прохожие ей щедро подают. Менее чем за месяц девушка насобирала 380 евро.

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