На Кипре задержан осужденный фигурант «юрмалгейта» Герман Милуш

Герман Милуш
 

Герман Милуш. Фото: Lauris Nagliņš / LETA

 

На Кипре задержан осужденный в рамках дела о взятках на выборах в Юрмальское самоуправление в 2005 году предприниматель Герман Милуш, сообщает местное агентство новостей CNA.

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Пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица сообщила агентству ЛЕТА, что Милуш, объявленный в розыск 23 апреля 2007 года, задержан в Ларнаке, и теперь Генеральная прокуратура Латвии улаживает формальности, чтобы добиться его выдачи и доставки в Латвию. Физически доставкой человека в Латвию занимается Госполиция.

54-летний мужчина, задержанный в аэропорту Ларнака, приговорен в Латвии к пяти годам тюремного заключения.

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Милуш задержан 3 августа, на Кипр он прилетел из Москвы. В ходе паспортной проверки выяснилось, что гражданин России разыскивается Интерполом.

Полиция Кипра получила ордер на его арест, но Милуш, пожаловавшийся на высокое давление, был доставлен в местную больницу.

Суд решил держать его под арестом до 11 августа, пока из Латвии не придут документы.

В марте 2007 года Земгальский окружной суд признал бывшего торговца «BMW» Милуша, бывшего мэра Юрмалы Юриса Хлевицкиса и кандидата в депутаты Гвидо Харийса Волбругса виновными в передаче взятки депутату Илмару Анчансу, чтобы он на выборах мэра проголосовал за Хлевицкиса.

Хлевицкис и Милуш получили по пять лет тюрьмы с конфискацией имущества, Волбругс - три года условно с испытательным сроком три года.

Милуш являлся на заседания суда первой инстанции, но на оглашение приговора не явился. Он был объявлен в международный розыск.

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