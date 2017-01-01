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Прорыв водопровода: неподалеку от Spice сильно затопило К.Улманя гатве

/ Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

В среду вечером в Риге из-за прорыва водопровода основательно затопило участок Карля Улманя гатве неподалеку от торгового центра «Spice», сообщает агентство ЛЕТА.

Во время ремонтных работ был поврежден 900-миллиметровый водопровод, из которого начала бить вода, вызвав большие вымывания на глубине нескольких метров.

В связи с происшествиям закрыты две полосы движения по направлению в Юрмалу. Кроме того, водителям нужно считаться с тем, что в четверг с утра ограничения движения транспорта на К.Улманя гатве по направлению в Юрмалу сохранятся.

Сейчас специалисты пытаются локализовать место аварии, отключив подачу воды, однако быстрое завершение работ не прогнозируется - ремонт водопровода, засыпание вымытых участков и уплотнение, а также возобновление асфальтного покрытия займет несколько дней.

Отметим, что уровень воды на К.Улманя гатве достиг минимум десяти сантиметров.

Рига
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