Прорыв водопровода: неподалеку от Spice сильно затопило К.Улманя гатве

Во время ремонтных работ был поврежден 900-миллиметровый водопровод, из которого начала бить вода, вызвав большие вымывания на глубине нескольких метров.

В связи с происшествиям закрыты две полосы движения по направлению в Юрмалу. Кроме того, водителям нужно считаться с тем, что в четверг с утра ограничения движения транспорта на К.Улманя гатве по направлению в Юрмалу сохранятся.

Сейчас специалисты пытаются локализовать место аварии, отключив подачу воды, однако быстрое завершение работ не прогнозируется - ремонт водопровода, засыпание вымытых участков и уплотнение, а также возобновление асфальтного покрытия займет несколько дней.

Отметим, что уровень воды на К.Улманя гатве достиг минимум десяти сантиметров.