Прорыв водопровода: неподалеку от Spice сильно затопило К.Улманя гатве

В среду вечером в Риге из-за прорыва водопровода основательно затопило участок Карля Улманя гатве неподалеку от торгового центра «Spice», сообщает агентство ЛЕТА.
Во время ремонтных работ был поврежден 900-миллиметровый водопровод, из которого начала бить вода, вызвав большие вымывания на глубине нескольких метров.
В связи с происшествиям закрыты две полосы движения по направлению в Юрмалу. Кроме того, водителям нужно считаться с тем, что в четверг с утра ограничения движения транспорта на К.Улманя гатве по направлению в Юрмалу сохранятся.
Сейчас специалисты пытаются локализовать место аварии, отключив подачу воды, однако быстрое завершение работ не прогнозируется - ремонт водопровода, засыпание вымытых участков и уплотнение, а также возобновление асфальтного покрытия займет несколько дней.
Отметим, что уровень воды на К.Улманя гатве достиг минимум десяти сантиметров.
Ulmaņa gatvē plūdi. pic.twitter.com/oUGNbat1vB— Sintija Segleniece (@Sintijaa_S) 23 августа 2017 г.