Отряд «Омега» освободил заложников в центре Риги (фото)

Во вторник, 5 сентября, в тихом центре Риги прошли организованные Государственной полицией учения, в ходе которых в приближенных к реальности условиях антитеррористический отряд «Омега» успешно разрешил ситуацию с захватом заложников.

Учения проводились в жилом здании, куда ворвались двое преступников и взяли в заложники трех человек.

Завершились учения успешным освобождением заложников и задержанием преступников.

FOTO: Госполиция

«Целью таких учений является проверка способностей Государственной полиции реагировать на кризисные ситуации, а также выявить сферы, где еще требуются улучшения. Учения проводятся без риска для людей, в реальной ситуации, в безопасных, но приближенных к реальности условиях. Во время таких учений отрабатываются не только тактические методы разрешения кризисных ситуаций спецслужбами, но и навыки других подразделений Государственной полиции реагировать и управлять ресурсами во время кризисов», - рассказал начальник бюро оперативного управления Госполиции Эдгар Перийс.

FOTO: Госполиция

FOTO: Госполиция

FOTO: Госполиция