Предприятие в Риге присвоило деньги клиента; ищут других пострадавших

Государственная полиция на данный момент расследует случай, когда базирующееся в Риге предприятие взяло у клиента аванс за работу, но заказ так и не выполнило. Стражи порядка подозревают, что от рук мошенников могли пострадать и другие люди, поэтому просят откликнуться тех, кто обладает какой-либо информацией.

Предоставленная полицией информация гласит, что в октябре 2014 года сообщество заключило договор с этим предприятием об изготовлении автоматических металлических ворот. Клиент заплатил аванс в 2776 евро, но его работники после многократных обещаний так и не поставили заказчику ворота. Таким образом член правления предприятия 1988 г.р. и другие его сотрудники просто незаконно присвоили полученные деньги.

Начат криминальный процесс.